Несколько десятков работников АПК Ростовской области награждены за вклад в отрасль

В их числе трактористы, механизаторы, инженеры, а также руководители агрохолдинков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении ряда работников агропромышленного комплекса Ростовской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Работники сельскохозяйственной отрасли региона награждены за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Ордена Александра Невского удостоен председатель совета директоров акционерного общества агрохолдинга "Степь" Али Узденов, ордена Почета - механизатор ООО "Гарант" Николай Алексеев, ордена Дружбы - гендиректор ООО "Светлый" Александр Гончаров.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени отмечены восемь трактористов, механизаторов, инженеров и других работников сельхозпредприятий, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - 132 работника сельскохозяйственной отрасли региона, медалью "За труды по сельскому хозяйству" - 14 человек. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" присвоено 14 работникам АПК региона.

В конце апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с Владимиром Путиным отметил высокие результаты работников сельского хозяйства региона в 2022 году. Он попросил президента поддержать ходатайство о награждении государственными наградами. Путин назвал блестящими показатели работы селян и пообещал их наградить.

Кроме того, отмечены наградами и жители Ростовской области, внесшие вклад в развитие экономики в других сферах. Почетное звание "Заслуженный металлург РФ" присвоено работникам Таганрогского металлургического завода Ольге Беликовой, Михаилу Борзенко, Павлу Доценко, Наталье Пасечниковой и Юрию Пасько.