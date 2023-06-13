Около 880 жителей Белгородской области, утративших дома из-за атак ВСУ, выбрали жилье

Регион получил 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир

ТАСС, 13 июня. Около 880 из 1 755 жителей Белгородской области, утративших свое жилье из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, выбрали новое жилье. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на министерство строительства.

"Уведомления получили 1 453 человека из 1 755 собственников, утративших жилье, заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1 301 собственника, заявления на конкретную квартиру или дом подписали порядка 880 белгородцев", - говорится в сообщении.

По данным министра строительства области Оксаны Козлитиной, за последнюю неделю зафиксирована динамика в увеличении количества людей, которые определяются с выбором жилья. В том числе, потому что в постановлении правительства Белгородской области на этот вид компенсации установлен срок до 1 июля.

"На сегодняшний день заключены 370 контрактов с застройщиками, у которых есть как готовые, так и строящиеся жилые помещения со сроком ввода III-IV квартал текущего года", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по решению президента Владимира Путина регион получил 9,4 млрд рублей из федерального бюджета на приобретение и строительство новых домов и квартир. Также 62 семьям вручены ключи от нового жилья, более 50 жилых помещений готовы к передаче новым собственникам.