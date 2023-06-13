Сотрудники лесничеств в Костромской области будут получать дополнительные премии

Средства будут выделены из регионального бюджета

КОСТРОМА, 13 июня. /ТАСС/. Дополнительную меру финансовой поддержки лесничих и их помощников ввели в Костромской области - с 1 июля они будут получать ежеквартальные премии. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора региона Сергея Ситникова.

"Костромская область вводит дополнительную меру финансовой поддержки для участковых лесничих и их помощников. Соответствующее постановление сегодня подписал губернатор Сергей Ситников. По решению губернатора для этих категорий работников с 1 июля введены ежеквартальные премии. Размер доплат - до 21 тыс. рублей для лесничих и 15 тыс. рублей для их помощников", - информирует пресс-служба губернатора.

Средства будут выделены из регионального бюджета. На меру поддержки смогут рассчитывать более 350 человек. Они задействованы в выявлении и тушении лесных пожаров, контролируют заготовку древесины.

Особый противопожарный режим ввели в Костромской области 17 мая. Гражданам рекомендовано строго соблюдать правила пожарной безопасности, запрещено посещение лесов.