Голикова возглавила оргкомитет по подготовке и проведению празднования 800-летия Юрьевца

В состав оргкомитета вошли также губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов

ТАСС, 13 июня. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова возглавила организационный комитет по подготовке и проведению празднования 800-летия древнейшего города Ивановской области - Юрьевца. Соответствующее распоряжение председателя правительства РФ Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

В состав оргкомитета, который утвердил Мишустин, вошли в том числе, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, заместитель руководителя Росмолодежи Денис Аширов. Всего в составе 27 человек. Организационно-техническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Минкультуры России.

9 мая президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2025 году 800-летия со дня основания древнейшего города Ивановской области - Юрьевца.

Город Юрьевец, основанный в 1225 году, привлекает туристов красивой природой и богатой архитектурой. Там находится музейный центр имени режиссера Андрея Тарковского, чье детство прошло в этом городе. Сейчас в Юрьевце проживают около 7,8 тыс. человек.