СМИ: Папу Римского Франциска могут выписать из больницы 15-16 июня

Как сообщает газета Il Fatto Quotidiano, понтифик быстро восстанавливается после перенесенной операции

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, перенесший неделю назад операцию на брюшной полости, может быть выписан из больницы 15-16 июня. Об этом сообщила во вторник газета Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на письмо декана кардинальской коллегии Джованни Баттисты Ре, адресованное другим кардиналам.

"Его Святейшество быстро восстанавливается и скоро вернется в Ватикан из больницы, в четверг или пятницу", - приводит издание выдержку из письма.

86-летний Франциск находится в римской больнице имени Агостино Джемелли с 7 июня, когда ему была сделана полостная операция под общим наркозом в связи ущемлением послеоперационной грыжи. Как сообщили во вторник в службе печати Святого престола, реабилитационный период проходит хорошо, понтифик уже вернулся к работе, но пока придерживается щадящего режима.

Как ранее уточнил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, все аудиенции приостановлены только до 18 июня. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва сообщил во вторник в своем Twitter, что на следующей неделе собирается побывать в Италии и встретиться с понтификом. Официально со стороны Ватикана о визите бразильского лидера не сообщалось.