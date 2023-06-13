Путин наградил медалью астраханского общественника и лидера поискового движения Даирова

Даиров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил за активную общественную деятельность медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени полномочного представителя главы администрации Астрахани, председателя областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи Искандарбека Даирова. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Даиров возглавляет астраханское региональное отделение Поисковое движения России. Помимо поисковой работы, участники движения ежегодно в рамках "Вахт памяти" проводят уборку воинских захоронений, обелисков, братских могил, приводят в порядок заброшенные могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Поисковики также ведут большую архивную работу по восстановлению утраченных данных и поиску ныне живущих родственников найденных погибших бойцов, возвращают родственникам найденные боевые награды.

Более чем за 30 лет существования поискового движения в регионе астраханцы приняли участие в 400 экспедициях, проводимых в рамках "Вахты памяти" в местах ожесточенных боев в период Великой Отечественной войны в регионах России, а также в Белоруссии и на Украине. За годы работы при участии астраханцев было обнаружено свыше 34 тыс. погибших воинов.