В Севастополе к 240-летию города представили эскизные проекты послевоенных памятников

Экспозиция демонстрирует памятники, которые могли бы быть в современном городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Выставка архитектурных эскизов и проектов памятников, которые могли бы быть в современном Севастополе, открылась в городе накануне его 240-летнего юбилея, передает корреспондент ТАСС.

"Это выставка о том, как проектировались памятники, посвященные подвигу советских людей в годы Отечественной войны в Севастополе. Город, каким он мог бы быть, если бы эти идеи были бы воплощены. Севастополь называют еще городом-памятником, поэтому думаю, что тема архитектурного послевоенного наследия будет вдвойне интересна", - сказала на церемонии открытия автор выставки, главный научный сотрудник Музея героической обороны и освобождения Севастополя Инна Островская.

Выставка под названием "История, не застывшая в камне" посвящена развитию архитектурной мысли. Экспозиция демонстрирует, каким бы мог стать Севастополь согласно задумкам архитекторов, скульпторов и художников. В экспозиции собраны эскизные проекты мемориальных комплексов, увековечивших подвиг советских людей в годы Великой Отечественной войны, и проекты памятников участникам боев за Севастополь.

Среди эскизов непостроенных зданий и монументов - эскиз центральной севастопольской площади - площади Парадов (нынешней площади Нахимова) 1946 года, а также монумент-маяк - конкурсный проект скульптора Веры Мухиной. "Памятник-маяк высотой 80 метров по замыслу должен был находиться на воде у входа в бухту. Это памятник защитникам Севастополя: четыре стороны света - четыре солдата, которые как бы держат бухту под своим контролем, чтобы враг не прошел", - сказала ТАСС заведующая структурным подразделением "Музей скульптуры В. И. Мухиной" Оксана Гришиненко. Она пояснила, что скульптурные произведения Мухиной всегда узнаваемы благодаря "движению, экспрессии и энергетике".

Выставка создана на базе предметов из фондов Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А. В. Щусева (г. Москва), Музея скульптура Веры Мухиной (г. Феодосия) и Музея обороны Севастополя. Дополнят юбилейную экспозицию скульптурные портреты, композиции из семейных фондов скульптора С. А. Чижа и художника-монументалиста В. Ю. Бондаренко.