В Кафедральном соборе Милана пройдут похороны Сильвио Берлускони

На церемонии будет присутствовать президент республики Серджо Маттарелла

МИЛАН/РИМ, 14 июня. /ТАСС/. Италия проводит в последний путь бывшего премьер-министра республики, сенатора Сильвио Берлускони. Среда объявлена днем национального траура в память о ветеране итальянской и международной политики, который умер в понедельник на 87-м году жизни.

Похороны с государственными почестями - впервые для премьер-министра - пройдут в Кафедральном соборе Милана (Дуомо) в присутствии президента республики Серджо Маттареллы, представителей руководства страны и иностранных политиков.

Как было объявлено, заупокойную службу возглавит архиепископ Милана Марио Дельпини. Правила проведения церемонии предусматривают, что гроб будут сопровождать шесть карабинеров. На площади перед собором будут установлены большие экраны. Внутри собора, согласно оценкам, может находиться около 2 тыс. человек. Не исключено, что доступ на площадь, а также движение транспорта в центре будут ограничены. С 10:00 (11:00 мск) до 18:00 (19:00) будет закрыта станция метро "Дуомо". В префектуре Милана прошли совещания по согласованию мер обеспечения безопасности. Накануне из соображений безопасности было решено не проводить массовое прощание с политиком, которое прошло в его личной вилле в Аркоре с участием только родных и близких.

На госучреждениях по всей стране, а также на зданиях диппредставительств Италии за рубежом приспущены национальные флаги, внутри дипмиссий открыты книги соболезнований.

Как сообщила пресс-служба премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, 14 июня он отправится в Милан, чтобы присутствовать в соборе на поминальной службе.

Сообщается, что Еврокомиссию на похоронах представит еврокомиссар по вопросам экономики, сам бывший премьер Италии Паоло Джентилони, так как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен находится в Латинской Америке с официальным визитом.

Решение об объявлении общенационального траура вызвало определенные нарекания со стороны представителей политических оппонентов Берлускони из левого центра. Его партия "Вперед, Италия" входит в правящую правоцентристскую коалицию. Будь у власти левоцентристы из Демократической партии, вопрос о государственных похоронах и трауре мог был быть решен иначе.

Противоречивая фигура

В стране остается много людей, которые, как и раньше, не воспринимают так называемого "берлусконизма", как называют в стране 20-летнюю эпоху, которую связывают с именем политика. Отношения к годам его правления неоднозначное, хотя все признают его харизму, нетривиальность подходов и инновации политики.

Берлускони, будучи успешным предпринимателем, обратился к политике в 1994 году. Он смог поймать "волну" перемен после громкого коррупционного скандала "Чистые руки" и, как отмечают местные обозреватели, за очень короткое время "соблазнить страну". Как отметил один из них, Берлускони, миллиардер, сумел покорить итальянцев тем, что они могли себя чувствовать такими же, "как он". Берлускони при этом не избежал определенного самолюбования, эгоцентризма и даже мании величия. Так, предвыборным гимном его партии была песня с припевом "Хорошо, что есть Сильвио". Сам он говорил, что всегда руководствовался интересами и любовью к стране.

Существует достаточно распространенное мнение, что ему нужно было "политическое прикрытие", поскольку за ним и его бизнесом стала "охотиться" судебно-следственная система. Политик подвергся более 30 судебным процессам, в его отношении открывались десятки, если не сотни расследований по любому поводу. Его подозревали в связях с мафией, но в суде этого доказать так и не удалось, и, как в случае с Джулио Андреотти, который, как и Берлускони, трижды был премьером, контакты с мафией остались на уровне легенд любителей теорий заговоров. У Берлускони был очевидный конфликт интересов, и именно изначально как протест против "берлусконизма" зародилось "Движение "5 звезд".

Необходимость защищать свои компании, в которых работают его дети, одновременно делало Берлускони уязвимым. В суде его удалось приговорить лишь один раз - по обвинению в мошенничестве его компании "Медиасет". Тогда он едва не попал в тюрьму и лишился статуса сенатора, а также не смог выдвигаться на выборах на протяжении многих лет. Это стало серьезным ударом по всему правому центру, но не сломило Берлускони, который оставался бессменным лидером своей партии.

Каждый раз, когда с политической точки зрения Берлускони пытались "хоронить", он неизбежно доказывал, что имеет уверенную поддержку части населения страны. В последние годы рейтинг его партии колебался в районе 10%, но его личный рейтинг популярности всегда был выше.

Во внешней политике Берлускони всегда умудрялся быть другом всех. С бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи ему удалось заключить договор, который навсегда переворачивал болезненную страницу колониального прошлого. Как отметил в своих соболезнованиях Джордж Буш-младший, Берлускони способствовал укреплению отношений Италии с США. При этом экс-премьера часто называли "адвокатом России". Иногда его экстравагантный юмор и выходы за рамки строгого протокола граничили с карикатурностью, как "игра в прятки" с Ангелой Меркель, когда он неожиданно выскочил на нее со словами "ку-ку".

Без политического наследника

Берлускони собирался прожить до 120 лет. Теперь под вопросом стоит не только его огромное личное состояние (а котировки его компаний на бирже растут на фоне спекуляций о скорой их продаже), но и политическое наследие. Партия "Вперед, Италия" всегда была "личной партией". Справедливый вопрос вызывает и то, кому достанутся его голоса - действующему премьер-министру Джордже Мелони, в политическое формирование которой Берлускони сделал определенный вклад, хотя и не определяющий, или бывшему премьеру Маттео Ренци, в котором многие видели его возможного непрямого преемника. Хотя когда-то он и представлял левоцентристский стан, сейчас его политические взгляды все больше тяготеют к центру. Вопрос и в том, как уход Берлускони повлияет на равновесие в правящей коалиции.