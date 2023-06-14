Депутаты Госдумы направили в кабмин проект о единых мерах поддержки для участников СВО

В пояснительной записке сказано, что в настоящее время уровень поддержки отличается в зависимости от региона

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" разработали законопроект, который установит единые меры поддержи по стране для участников специальной военной операции и их семей, он направлен на отзыв в правительство. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты фракции во главе с Сергеем Мироновым в пояснительной записке к проекту закона отметили, что сейчас уровень поддержки участников СВО и их семей отличается в зависимости от региона. По их мнению, это несправедливо и создает неблагоприятную среду.

"В настоящее время эта поддержка не носит одинакового характера. Настоящий законопроект устанавливает единые для всех регионов России меры поддержки участников СВО и членов их семей. Рассчитываем на то, что в правительстве оперативно поддержат эти меры", - отметил Миронов, комментируя ТАСС законопроект.

В документе поясняется, что предлагаемый единый перечень мер поддержки сформирован из наиболее востребованных видов помощи в регионах. Он представляет собой минимальный набор льгот поддержки участников СВО и членов их семей. Перечень может быть расширен нормативными правовыми актами субъектов РФ, добавили депутаты.

Среди предложенных мер поддержки участников СВО и их семей: освобождение от уплаты транспортного налога на один автомобиль, предоставление бесплатного земельного участка. Также меры включают компенсацию части расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, части платы за капремонт. Кроме того, дети военнослужащих внеочередно зачисляются в детский садик и могут бесплатно посещать занятия в кружках и секциях.