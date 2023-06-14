13 июня, 22:07
Военная операция на Украине

В Херсонской области сообщили об эвакуации за день 142 человек

Врио губернатора региона Владимир Сальдо уточнил, что среди них 10 детей

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Из населенных пунктов Херсонской области, оказавшихся в зоне подтопления после разрушения Каховской ГЭС, вывезены за прошедшие сутки 142 человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"За сутки 13 июня с затопленных территорий Новокаховского городского, Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов Херсонской области спасены 142 человека, в том числе 10 детей и 13 маломобильных граждан. За все время эвакуировано более 7,2 тыс. человек, из них 421 ребенок и 138 маломобильных", - написал он в Telegram-канале. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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