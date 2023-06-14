13 июня, 23:36

В Японии в мае из-за жары госпитализировали 3,6 тыс. человек

Это наиболее высокий показатель с 2015 года

ТОКИО, 14 июня. /ТАСС/. По крайней мере 3,6 тыс. человек госпитализировали в Японии в мае с тепловыми ударами, что стало самым высоким показателем с 2015 года. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом число госпитализированных из-за жары в мае выросло почти на тысячу. В то же время синоптики прогнозируют, что лето 2023 года станет жарче прошлогоднего, и призывают людей не находиться долго на солнце, носить головные уборы и пить побольше жидкости.

Период наиболее жаркой погоды в стране, как правило, приходится на июль и август. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируется сотни летальных случаев. 

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Япония
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