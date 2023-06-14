В трех районах Колымы объявили экстренное предупреждение из-за пожарной опасности

Речь идет о Северо-Эвенском, Среднеканском и Ягоднинском муниципальных образованиях

ТАСС, 14 июня. Спасатели объявили на 14-16 июня экстренное предупреждение в трех муниципальных образованиях Магаданской области в связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Объявлено экстренное предупреждение", - рассказали в центре. По данным спасателей, в Северо-Эвенском, Среднеканском и Ягоднинском муниципальных образованиях прогнозируется пожарная опасность 4-го класса (комплексный показатель пожарной опасности более 4 тыс. градусов по Цельсию). В Минтранс региона и главам трех муниципалитетов направлены рекомендации по реагированию на предупреждение.

В эти дни в перечисленных районах дневная температура воздуха будет достигать отметки плюс 22 градуса. Осадков нет, слабый ветер.

Всего существует пять классов пожарной опасности, где 4-й - высокая опасность, 5-й - чрезвычайная опасность. При 4-м классе наземное патрулирование ведется в местах расположения объектов, складов, местах отдыха. Авиапатрулирование - не менее двух раз по каждому маршруту, организовывается дежурство на пожарных наблюдательных пунктах с утра до вечера. Наземные и воздушные команды в местах дежурств находятся в полной боевой готовности, резервные пожарные команды лесхозов приведены в готовность.