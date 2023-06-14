В Приморье двум спасшим детей студентам вручили нагрудный знак "Горячее сердце"

В марте 2022 года они вытащили из озера во Владивостоке двоих тонувших школьников

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Студенты Владивостокского судостроительного колледжа Артем Сукач и Дмитрий Федотенков получили нагрудный знак "Горячее сердце" за спасение в марте 2022 года двоих школьников, тонувших в ледяной воде озера во Владивостоке. Награду Сукачу вручил временно исполняющий обязанности начальника УМВД России по Приморскому краю Евгений Долматов.

"Требуются особая сила духа и самоотверженность, чтобы не побояться рисковать своей жизнью ради других людей. Артем не прошел мимо чужой беды, не дрогнул, не испугался, а отреагировал грамотно и решительно. Благодаря этому были спасены человеческие жизни. Проявленные им смелость и неравнодушие достойны самой высокой оценки. И большая заслуга в этом родителей, учителей, наставников, воспитавших Артема отзывчивым, способным сделать шаг, который не всегда под силу даже взрослому", - отметил Долматов.

Ранее знак "Горячее сердце" был также вручен Дмитрию Федотенкову, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.