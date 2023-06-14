14 июня, 03:09

В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 26 градусов

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность без осадков и до плюс 26 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет плюс 24-26 градусов, в ночь на четверг - до плюс 10 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 22-27 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов. 

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