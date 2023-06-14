Число беженцев и перемещенных лиц в мире в 2022 году превысило 108 млн

За 12 месяцев оно выросло на 19,1 млн

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Число беженцев и перемещенных лиц в мире, покинувших свои дома из-за войн, насилия и нарушения прав человека, достигло в конце 2022 года 108,4 млн. За 12 месяцев оно выросло на 19,1 млн, говорится в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как отмечают его авторы, цифра 108,4 млн является рекордно высокой. Рост на 19,1 млн также представляет собой самый большой показатель увеличения числа беженцев и перемещенных лиц в течение года. Подчеркивается, что 35,3 млн из 108,4 млн человек - это беженцы, покинувшие территорию своих стран, 62,5 млн - внутренне перемещенные лица, а остальные относятся к другим категориям лиц, находящихся под защитой УВКБ.

"Нет никаких признаков замедления этого роста, поскольку вспышка конфликта в Судане вызвала новое перемещение людей", - констатировали в управлении. По оценке экспертов, к маю 2023 года число людей, вынужденно покинувших свои дома, достигло в мире 110 млн.

Наибольшее перемещение в 2022 году было связано с событиями на Украине: число беженцев из этой страны увеличилось с 27,3 тыс. до 5,7 млн. Столь быстрого оттока населения не было нигде в мире со времен Второй мировой войны. В УВКБ пересмотрели также в сторону увеличения количество беженцев из Афганистана, находящихся в Иране, и венесуэльцев в Колумбии и Перу, относящихся к категории "лиц, нуждающихся в защите".

В прошлом году на родину вернулись более 339 тыс. беженцев, в том числе в Южный Судан, Сирию и Камерун. В УВКБ отмечают возвращение 5,7 млн внутренне перемещенных лиц, в частности, в Эфиопии, Мьянме, Сирии, Мозамбике и Демократической Республике Конго.