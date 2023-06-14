14 июня, 04:01

Число беженцев и перемещенных лиц в мире в 2022 году превысило 108 млн

За 12 месяцев оно выросло на 19,1 млн

ЖЕНЕВА, 14 июня. /ТАСС/. Число беженцев и перемещенных лиц в мире, покинувших свои дома из-за войн, насилия и нарушения прав человека, достигло в конце 2022 года 108,4 млн. За 12 месяцев оно выросло на 19,1 млн, говорится в опубликованном в среду в Женеве ежегодном докладе Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Как отмечают его авторы, цифра 108,4 млн является рекордно высокой. Рост на 19,1 млн также представляет собой самый большой показатель увеличения числа беженцев и перемещенных лиц в течение года. Подчеркивается, что 35,3 млн из 108,4 млн человек - это беженцы, покинувшие территорию своих стран, 62,5 млн - внутренне перемещенные лица, а остальные относятся к другим категориям лиц, находящихся под защитой УВКБ.

"Нет никаких признаков замедления этого роста, поскольку вспышка конфликта в Судане вызвала новое перемещение людей", - констатировали в управлении. По оценке экспертов, к маю 2023 года число людей, вынужденно покинувших свои дома, достигло в мире 110 млн.

Наибольшее перемещение в 2022 году было связано с событиями на Украине: число беженцев из этой страны увеличилось с 27,3 тыс. до 5,7 млн. Столь быстрого оттока населения не было нигде в мире со времен Второй мировой войны. В УВКБ пересмотрели также в сторону увеличения количество беженцев из Афганистана, находящихся в Иране, и венесуэльцев в Колумбии и Перу, относящихся к категории "лиц, нуждающихся в защите".

В прошлом году на родину вернулись более 339 тыс. беженцев, в том числе в Южный Судан, Сирию и Камерун. В УВКБ отмечают возвращение 5,7 млн внутренне перемещенных лиц, в частности, в Эфиопии, Мьянме, Сирии, Мозамбике и Демократической Республике Конго. 

Теги:
АфганистанЭфиопияУкраинаКамерунМозамбикСуданПеруИранКолумбияМьянмаВоенная операция на УкраинеСтолкновения в Судане
© Информационное агентство ТАСС
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