В Думе намерены до конца сессии закрепить статус всех, кто охраняет границу с Украиной

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов считает, что если солдат-срочник попал в район, где ему приходится вести боевые действия, то он должен стать ветераном

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы ведут работу над тем, чтобы статус участника боевых действий получили все, кто отражает атаки противника на границе с Украиной, включая солдат срочной службы, это решение постараются принять до конца весенней сессии. Об этом ТАСС сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Да, именно так, я в этом абсолютно убежден, и мы этим занимаемся, - сказал он, отвечая на вопрос о возможности получения ветеранского статуса срочниками на границе с Украиной. - Солдат срочной службы - такой же военнослужащий Вооруженных сил РФ с юридической точки зрения".

Картаполов заметил, что если солдат-срочник "каким-то образом попал в район, где ему приходится вести боевые действия, то он должен стать ветераном боевых действий".

"Мы параллельно занимаемся этим с законодательной точки зрения", - резюмировал глава комитета, добавив, что депутаты "будут стремиться" завершить эту работу до конца весенней сессии, которая закончится в последних числах июля.