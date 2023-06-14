В Свердловской области на спортивных объектах пройдут антитеррористические учения

Участие в них примут сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, представители органов власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб Свердловской области проводит антитеррористические учения на территории Дворца водных видов спорта и Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта. Они продлятся в среду и четверг, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"С 14 по 15 июня 2023 года оперативным штабом в Свердловской области проводятся антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств оперативной группы на территориях спортивного комплекса ГАУ СО "Дворец водных видов спорта" (г. Екатеринбург, ул. Универсиады д. 11), Общественного центра Международного фестиваля университетского спорта (г. Екатеринбург, ул. Универсиады д. 7) и в их окружении", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти и администрации спортивного объекта. "В ходе учений будут отработаны меры ситуационного реагирования на угрозы террористического характера. Убедительная просьба к жителям и гостям столицы Среднего Урала соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений. В случае необходимости - оказывать содействие представителям силовых структур", - добавили в УФСБ.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 193 комплекта медалей.