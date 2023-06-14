14 июня, 04:42
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили, что многие украинские военнослужащие принимают наркотические анальгетики

По словам подполковника Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрея Марочко, они есть практически в каждой индивидуальной аптечке военных ВСУ

ЛУГАНСК, 14 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие обнаруживают следы применения наркотических анальгетиков у большинства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидированных на луганском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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"В зоне ответственности южной группировки войск на луганском тактическом направлении при осмотре тел ликвидированных украинских боевиков выявлены характерные признаки применения боевых анестезирующих препаратов", - сказал он.

По словам Марочко, наркотические анальгетики есть практически в каждой индивидуальной аптечке военнослужащих ВСУ. 

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