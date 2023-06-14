В Москве около 40% молодоженов выбирают регистрацию брака в летний период

По словам начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, это связано с тем, что в мае становятся доступны летние локации на открытом воздухе

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Около 40% пар в Москве выбирают лето для регистрации брака, еще 25% выбирают осень. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Пиковый сезон работы столичных органов ЗАГС попадает на период с мая по сентябрь. Около 40% выбирают регистрацию брака в летний период, 25% регистрируют браки осенью. Так всегда было, и связано с тем, что организовать торжество удобнее в теплое время года - провести прогулку, банкет. В этот период - с мая по сентябрь - мы подстраиваемся под предпочтения пар, открываем дополнительные локации, увеличиваем количество свободных мест на них", - сказала Уханева.

По ее словам, в мае становятся доступны летние локации на открытом воздухе. Например, у пар появляется возможность пожениться на Московской канатной дороге. Церемонии проходят в лаунж-зоне с видом на панораму города и Москву-реку. После бракосочетания пара со своим фотографом может бесплатно прокатиться на фуникулере и устроить свадебную фотосессию. Также в мае открылся сезон свадеб на Северном речном вокзале. Молодожены заключают брак в историческом здании вокзала, а после бракосочетания у них есть уникальная возможность подняться на смотровую площадку, которая обычно закрыта для посещения.

Также в пятом, юбилейном, свадебном сезоне проекта "Новые адреса счастья" в 2023 году возобновились церемонии на Останкинской башне. Она также является сезонной площадкой. Из-за погодных условий проведение церемоний возможно только в теплое время года. Кроме того, летом для молодоженов доступна выездная регистрация в парке-отеле "Даниловский" в шатре на открытом воздухе под навесом из живых цветов и на открытой веранде ресторана "Карлсон", откуда открывается панорамный вид на Кремль и Замоскворечье, перечислила она.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.