Более 425 тыс. церемоний прошло с 1961 года во Дворце бракосочетания №1 в Москве

По словам начальника столичного управления ЗАГС Светланы Уханевой, в 2023 году для молодоженов доступно также девять дворцов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 425 тыс. церемоний провели во Дворце бракосочетаний №1 в Москве с 1961 года, за прошлый год там поженились свыше 8 тыс. пар. Об этом сообщила в интервью ТАСС начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"Самым популярным остается Дворец бракосочетания №1, также известный как Грибоедовский ЗАГС. Он не просто работает ежедневно, как и Дворец бракосочетания №4, но там можно пожениться еще и ночью - с субботы по воскресенье с июня по сентябрь дворец работает круглосуточно. В прошлом году здесь поженились более 8 тыс. пар. Первая актовая запись о браке во дворце была зарегистрирована 22 февраля 1961 года. За это время во Дворце прошло более 425 тыс. торжественных церемоний", - сказала Уханева.

По ее словам, в 2023 году в столице для молодоженов доступно девять дворцов. Так, 1 июня 2021 года открылся после капитального ремонта Дворец бракосочетания №4 - самый большой ЗАГС в Москве, он работает ежедневно. Исторические элементы здания сохранили и отреставрировали, площадь торжественной регистрации увеличилась до 1,3 тыс. кв. м, а также сделали зал бракосочетания для маломобильных граждан.

Построен и открыт в конце 2022 года новый Дворец бракосочетания "Южное Бутово", интерьеры которого выполнены в неоклассическом стиле по дизайнерскому проекту. В январе 2022 года состоялись первые церемонии в обновленном Кутузовском Дворце бракосочетания, а в июне открыли отремонтированный Шипиловский Дворец бракосочетания. Там полностью обновлена торжественная зона, зал выполнен в светлых тонах с яркими мраморными акцентами, а изюминкой дворца можно считать гостиные комнаты, где пары могут ожидать бракосочетания или провести фотосессию, перечислила начальник управления.

"Стены в них обшиты 3D-панелями с элементами встроенных световых линий. Красивые фотозоны - важный фактор при выборе локации для регистрации брака. Также на северо-западе столицы в районе Митино в 2024 году планируется строительство нового дворца бракосочетания", - добавила Уханева.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС.