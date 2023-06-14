В Новороссийске после аварии восстановили водоснабжение 27 тыс. жителей

Специалисты ликвидировали повреждение на магистральном водоводе

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали аварию на магистральном водоводе, из-за которой со вторника было ограничено водоснабжение 27 тыс. жителей, сообщается в Telegram-канале муниципального центра управления города в среду.

"По информации МУП "Водоканал" работы по восстановлению завершены. Началась подача воды населению", - говорится в сообщении.

Накануне было обнаружено повреждение на магистральном водоводе, порядка 27 тыс. жителей Новороссийска попали в зону ограничения водоснабжения, велись работы по ликвидации последствий.