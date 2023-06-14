В ОП предложили признать Новую Каховку городом военно-трудовой доблести

Первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ Александр Малькевич также рассказал, что ВСУ продолжают обстреливать этот город

ГЕНИЧЕСК, 14 июня. /ТАСС/. Новой Каховке в Херсонской области, которая была затоплена после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС, и где под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают откачивать воду из домов, предлагается придать статус города военно-трудовой доблести. Об этом сообщил ТАСС в среду первый зампред комиссии по СМИ и массовым коммуникациям Общественной палаты РФ (ОП), внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

"Я сам недавно вернулся из Новой Каховки и понимаю, чего стоило пережить разрушение киевским режимом Каховской ГЭС. Весь город мужественно боролся с последствиями этой катастрофы, спродюсированной властями Украины. Предлагаю наградить мэра города Владимира Павловича Леонтьева и всю его команду. Также предлагаю придать Новой Каховке статус города военно-трудовой доблести", - сказал Малькевич.

По его словам, ВСУ продолжают обстреливать Новую Каховку, несмотря на проводимые властями города откачку воды из подвалов домов и другие мероприятия по устранению последствий подтопления. "Нет ничего святого у Киева. Люди и так лишились крова по вине украинских властей. Так ВСУ еще и продолжают добивать Новую Каховку, чтобы не осталось ничего", - отметил Малькевич.

Член ОП пояснил, что существуют звания город воинской славы и трудовой доблести. "Для прифронтовых городов Госдуме стоит ввести звание "Город военно-трудовой доблести". Кроме Новой Каховки звание можно присвоить Энергодару, Горловке и Шебекино", - добавил он.