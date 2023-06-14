В Москве пенсионеров обучат работе с мессенджерами

В рамках проекта "Школа гаджет" москвичи изучили работу с приложениями городских порталов и сервисов: "Госуслуги Москвы", ЕМИАС, "Яндекс. Карты", приложения онлайн-аптек и не только

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Москвичи старшего возраста смогут освоить работу в мессенджерах в третьем этапе проекта "Школа гаджет", в курс включены начальный, углубленный и продвинутый уровни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Центры московского долголетия приглашают жителей старшего поколения принять участие в третьем этапе обучения образовательной программы "Школа гаджет". На этот раз москвичи "серебряного" возраста будут решать задачи самого продвинутого уровня", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в курс включены начальный, углубленный и продвинутый уровни. По начальному и углубленному уровню занятия уже завершены. Москвичи изучили работу с приложениями городских порталов и сервисов: "Госуслуги Москвы", ЕМИАС, "Яндекс. Карты", приложения онлайн-аптек и не только. Сейчас стартовал финальный этап обучения - продвинутый уровень, где старшее поколение продолжит изучать современные технологии. Москвичи смогут освоить работу в мессенджерах и все необходимые функции Яндекс-браузера.

Как добавила руководитель сети центров московского долголетия Елена Громова, в образовательной программе "Школа гаджет" уже приняли участие более 2,5 тыс. москвичей "серебряного" возраста. На занятиях участники имеют возможность обучаться не в одиночку, а вместе. Участники, которые уже освоили определенные навыки, помогают новичкам.

"По итогам прохождения полного курса все участники получат сертификаты и призы в зависимости от количества набранных баллов. Зарегистрироваться и узнать расписание занятий можно на сайте либо в ближайшем центре московского долголетия", - пояснили в пресс-службе.