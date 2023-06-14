Патрулирование на пяти улицах в Москве усилят из-за жалоб на нарушения ПДД

Мера коснется адресов: улица Тверская, дом 3; Университетский проспект; Трехпрудный переулок; улица Куусинена; 1-й Краснокурсантский проезд

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Патрулирование на пяти московских улицах усилят в связи с жалобами жителей столицы на многочисленные нарушения правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

"Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на пяти московских улицах. Это связано с жалобами местных жителей на многочисленные нарушения ПДД. Водители паркуются под запрещающими остановку знаками, на тротуарах. Это создает заторы и аварийные ситуации", - значится в сообщении.

Так, патрулирование будет усилено по следующим адресам: улица Тверская, дом 3; Университетский проспект; Трехпрудный переулок; улица Куусинена; 1-й Краснокурсантский проезд.

"Усиление контроля повысит безопасность пешеходов и автомобилистов на этих участках, а также сократит количество заторов. Пожаловаться на неправильную парковку можно по номеру МАДИ 8(495)540-76-56", - заключили в пресс-службе.