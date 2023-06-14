Паркинг с расширенным функционалом появится на северо-востоке Москвы

Суммарная поэтажная площадь здания составит более 56 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Паркинг с расширенным функционалом для размещения в том числе объектов торговли и услуг построят в районе Северный в Москве, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста в среду.

"В районе Северный планируется построить паркинг с расширенным функционалом. Объект будет построен рядом с парком "Долгие пруды" по адресу: Дмитровское шоссе, з/у 169 Г - Северо-Восточный административный округ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо паркинга в здании могут быть размещены автомойка, магазины, помещения для занятий спортом, а также предприятия бытового обслуживания, делового управления и культурно-досуговой деятельности.

"Суммарная поэтажная площадь здания составит 56 716 кв. м. Из них под паркинг будет отведено 40 тыс. кв. м. Высота объекта будет до 32 м - от шести до восьми этажей", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.