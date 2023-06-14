Храмовый комплекс в Новой Москве достроят к осени

По словам руководителя департамента развития новых территорий города Владимира Жидкина, в новом приходском доме разместится воскресная школа

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Строительство храмового комплекса в Коммунарке завершат к осени. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

"Завершается строительство храмового комплекса Преображения Господня в Коммунарке. Его главная часть - Преображенская церковь, рассчитанная на 600 прихожан, введена в эксплуатацию в 2020 году. Сейчас комплекс пополнит приходской дом и несколько построек инфраструктуры", - значится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в новом приходском доме разместится воскресная школа. "Его мы планируем ввести уже к осени. Работы на остальных постройках и благоустройство территории завершатся к концу текущего года. Общая площадь застройки составит 1,2 тыс. кв. м", - сказал Жидкин, чьи слова приводит пресс-служба.

Храмовый комплекс Преображения Господня в Коммунарке начал строиться по инициативе его настоятеля, отца Иоана, и местных прихожан. Осенью 2020 года он был освящен.

Программа строительства православных храмов в столице реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный фонд поддержки строительства храмов Москвы, сопредседателями попечительского совета которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В рамках программы с 2011 года в Москве построено 83 храма и храмовых комплекса.