14 июня, 07:12

В Краснодаре не зафиксировали превышения ПДК после двух пожаров на НПЗ

Площадь первого возгорания составляла 20 кв. м, площадь второго - 10 кв. м

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Специалисты не зафиксировали превышения предельной концентрации вредных веществ в пробах воздуха в Краснодаре, взятых накануне после двух возгораний на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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"Все результаты исследований на содержание вредных веществ в воздухе, которые образуются в результате пожара, не превышают нормативные документы", - сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в городе проводятся лабораторные исследования воздуха.

Во вторник на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе дважды произошел пожар в результате сброса на факельный стояк НПЗ. Площадь первого пожара составляла 20 кв. м, площадь второго - 10 кв. м, возгорания были потушены, никто не пострадал. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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