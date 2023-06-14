Инвесторы в Москве получили 34 разрешения на строительство соцобъектов с начала года

Это на восемь объектов больше, чем за аналогичный прошлогодний период

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор с января по май текущего года выдал 34 разрешения на строительство социальных объектов за счет средств инвесторов, сообщил в среду председатель комитета Игорь Войстратенко.

"С января по май Мосгосстройнадзор оформил 34 разрешения на строительство за счет внебюджетных источников социальных объектов общей площадью более 670 тыс. кв. метров. Это на восемь объектов больше, чем за аналогичный прошлогодний период", - сказал он.

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, суммарный объем перспективного строительства социальной направленности вырос более чем в два с половиной раза - в 2022 году было запланировано порядка 245 тыс. кв. м. "В первую очередь положительная динамика достигается благодаря обязательному требованию по обеспечению сопутствующей инфраструктуры при возведении новых жилых комплексов", - подчеркнул Войстратенко.

Он уточнил, что в ближайшие годы в столице появятся 23 школы и детских сада, шесть спортивных, три лечебно-оздоровительных и два культурно-просветительских объекта. "Основные точки роста находятся в Новой Москве и бывших производственных зонах, реорганизуемых под новые жилые кварталы. Так, в ТиНАО девелоперы построят шест общеобразовательных и три дошкольных учреждения. На месте бывшей промзоны Центра информатики и электроники в Зеленограде возведут школу на 550 мест и детский сад на 250 мест с бассейном", - добавил Войстратенко.

Кроме того, на территории бывшего Тушинского аэродрома запроектированы учебный корпус на 850 учеников и дошкольное образовательное учреждение на 300 воспитанников. В Северном Бутове появятся медицинский центр на Старобитцевской улице и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) на улице Коктебельская. Еще один ФОК с бассейнами расположится в Останкинском районе, а в Троицком округе в поселении Краснопахорское откроют конно-спортивный комплекс.