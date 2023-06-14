Минздрав предложил доработать законопроект о смене пола ко II чтению

В ведомстве заявили о необходимости обеспечить доступность медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минздрав России предлагает обсудить дополнительные поправки при подготовке законопроекта о запрете операций по смене пола ко II чтению, чтобы обеспечить доступность медицинской помощи для граждан с соответствующими заболеваниями. Об этом в среду сообщил замглавы Минздрава России Олег Салагай.

"Министерство здравоохранения поддерживает дополнительное регулирование вопросов, связанных со сменой пола человека, при этом <…> мы считаем также необходимым учесть важность сохранения доступности медицинской помощи для тех граждан, у которых существуют соответствующие заболевания. Поэтому при работе по законопроекту ко II чтению мы можем обсудить некоторые дополнительные поправки, которые, по нашему мнению, могли бы такого рода обеспокоенность учесть", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По словам Салагая, в частности, необходима норма, которая бы обеспечивала возможность принятия подзаконных актов не только два раза в год, а с учетом потребности.

О законопроекте

Законопроект о запрете операций по смене пола внесли на рассмотрение палаты депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Положения проекта допускают медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ.

Кроме того, законопроект вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.