Москвичи старшего возраста создадут пять коллекций одежды

Обучение продлится месяц

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пять наставников - известных российских дизайнеров - отобрали к себе в группы по 10 человек из проекта "Московское долголетие" и уже приступили к разработке концепции модных коллекций одежды. Участники мастерской пройдут полный цикл фешен-производства: придумают концепцию, образы и детали, а также представят эскизы своих коллекций, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"Первый пилотный запуск "Мастерской дизайнеров" состоялся в 2021 году. Результат превзошел все ожидания - участники "Московского долголетия" вместе с наставниками создали современные коллекции одежды, которые не уступают качеством и стилем профессиональным домам моды. В этом году с помощью пяти наставников будет создана третья коллекция, а новая команда участников "Московского долголетия" сможет получить уникальный опыт работы с профессионалами модной индустрии", - цитирует портал слова замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова.

Обучение дизайну и созданию одежды продлится месяц. Каждая лаборатория пройдет полный цикл фешен-производства: придумает концепцию, образы и детали, а также представит эскизы своих коллекций. Итогом работы мастерских станет профессиональный показ мод в августе этого года.

В рамках регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект "Московское долголетие". Он направлен на расширение возможностей участия жителей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Присоединиться к "Московскому долголетию" могут женщины старше 55 и мужчины старше 60 лет.