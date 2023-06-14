Более половины опрошенных россиян поддерживают продовольственное эмбарго

По данным ВЦИОМ, 39% россиян считают, что российские продукты качественнее, чем импортные

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более половины (59%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддерживают российское продовольственное эмбарго. Результаты опроса опубликованы на сайте центра в среду.

"Сегодня ограничения на ввоз в страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России, поддерживают 59% россиян; не одобряют таких контрсанкций 31%, или каждый третий", - говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, 39% россиян считают, что российские продукты качественнее, чем импортные, еще 34% ответили, что качество отечественных и импортных продуктов примерно одинаковое. Кроме того, 15% респондентов считают импортные продукты более качественными.

Каждый пятый россиянин (20%) имеет опыт покупки товаров в крупных интернет-магазинах зарубежных брендов, которые заявили о прекращении деятельности в РФ. Большая часть россиян (78%) не совершали таких покупок.

В опросе отмечается, что наиболее востребованными товарами, производители которых заявили о своем уходе из России, являются одежда (50% от числа имеющих опыт таких покупок), бытовая техника, электроника (46%), косметика и парфюмерия (27%), бытовая химия (26%), а также обувь (25%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 30 апреля 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам, предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.