Фонд "Защитники Отечества" и Ростех объединят усилия по поддержке ветеранов СВО

В частности, ветераны получат медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и госкорпорация "Ростех" подписали соглашение по оказанию соцподдержки ветеранам СВО и семьям погибших бойцов. В рамках партнерства, в частности, будут организовывать медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, сообщили журналистам в пресс-службе фонда в среду.

"Ростех будет оказывать социальную поддержку ветеранам СВО и семьям погибших бойцов в партнерстве с государственным фондом "Защитники Отечества". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов и председатель фонда Анна Цивилева. Стороны консолидируют усилия по предоставлению ветеранам СВО и семьям погибших бойцов действующих и новых мер социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что совместная работа будет строиться по нескольким направлениям, например, по предоставлению услуг по адаптации и социализации вернувшихся из зоны СВО. Также ветераны смогут пройти обучение и переподготовку на базе колледжей-партнеров и производственно-учебных центров организаций госкорпорации с возможностью дальнейшего трудоустройства на профильных предприятиях. В фонде добавили, что для ветеранов СВО организуют медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, которым также могут воспользоваться и семьи погибших бойцов.

"Прорабатывается вопрос об организации для ветеранов СВО лечения и оздоровления на базе наших подведомственных медучреждений, санаториев-профилакториев и домов отдыха. Кроме того, мы выступили с инициативой создания современного центра реабилитации и протезирования с социально-спортивной инфраструктурой на базе одного из строящихся жилых комплексов в Москве. Вернувшиеся из зоны СВО будут получать там полный спектр услуг по протезированию и смогут проходить лечебно-восстановительные программы", - приводят в сообщении слова Чемезова.

Уточняется, что фонд и госкорпорация будут вовлекать ветеранов спецоперации в проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Одной из таких площадок станет Музей Победы, с которым в настоящее время активно сотрудничает Ростех.

"Госкорпорация "Ростех" объединяет сотни организаций, расположенных на территории 60 субъектов, и всегда была лидером в сфере социальной работы со своими сотрудниками и на территориях присутствия. Уверена, что, объединив усилия, мы сможем сделать все, чтобы ветераны СВО и семьи погибших защитников получили всю необходимую им поддержку", - цитируют в фонде Цивилеву.