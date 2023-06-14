Почти 3 тыс. врачей общей практики повысили квалификацию в кадровом центре ДЗМ

В рамках программы специалисты изучили 13 модулей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Около 3 тыс. врачей общей практики усовершенствовали свои профессиональные навыки и знания по 13 направлениям в рамках программы повышения квалификации, запущенной в кадровом центре департамента здравоохранения Москвы в декабре 2021 года. Об этом сообщила в среду заммэра по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова.

"3 тыс. столичных врачей общей практики завершили масштабное обучение в кадровом центре депздрава. За полтора года специалисты прошли 13 модулей с наиболее актуальной информацией о методах диагностики и лечения заболеваний, а также отработали практические навыки", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства столицы.

По ее словам, врачи общей практики проводят значительную часть первичных приемов и должны уметь не только выявить симптомы той или иной патологии, но и оказывать эффективную медпомощь.

"Поэтому программу обучения мы разрабатывали таким образом, чтобы охватить наиболее распространенные виды заболеваний, с которыми пациенты обращаются в поликлиники. Проект стал одним из самых масштабных как по количеству слушателей, так и по числу программ дополнительного профессионального образования для представителей одной врачебной специальности", - отметила заммэра.

Она заверила, что комплексная программа повышения квалификации для врачей общей практики будет использоваться и в дальнейшем, поскольку востребованность направлений, вошедших в нее, остается достаточно высокой. Среди них оториноларингология, офтальмология, дерматовенерология, неврология, инфекционные болезни, эндокринология, гастроэнтерология, урология, нефрология, гематология, пульмонология, ревматология и кардиология.

Программа профессионального роста

"В разработке программы принимали участие ведущие врачи городских больниц и поликлиник, а также главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы. Каждый образовательный модуль длился 18 академических часов и содержал теоретическую и практическую части", - уточнили в соцкомплексе правительства столицы.

Там добавили, что теорию преподавали в онлайн-режиме, она охватывала алгоритмы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний с использованием современных методов. Практическая часть включала решение ситуационных задач в кадровом центре, а также совершенствование практических навыков с помощью специальных тренажеров и медицинского оборудования.

"По завершении каждого модуля специалисты проходят итоговую аттестацию. Успешно пройденные модули учитываются в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО). Полученные в ходе обучения знания и навыки помогают специалистам сократить сроки диагностики и повышают эффективность назначенной ими терапии", - добавили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что программа соответствует целям и задачам нацпроекта "Здравоохранение" и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

О кадровом центре

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы осуществляет непрерывное профессиональное, дополнительное образование и методическое сопровождение, проводит оценочные мероприятия, а также является аккредитационной площадкой.

Так, в состав центра входит 31 симуляционная станция, оснащенная специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Парк высокотехнологичного оборудования, на котором проводится оценка и обучение, включает более 1,1 тыс. симуляторов, тренажеров, медицинскую технику и сопутствующее оборудование.

"Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям. Подробная информация на сайте центра: kadrcentr.ru", - заключили в пресс-службе соцкомплекса правительства Москвы.