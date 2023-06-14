На схеме московского метро появятся изумрудная, графитовая и рубиновая линии

Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Жители столицы выбрали цвета для трех строящихся линий Московского метрополитена. Троицкая будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская - графитовым, а Бирюлевская - рубиновым, сообщается в среду на сайте мэра и правительства города.

"В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, участники которого выбрали цвета для обозначения на схеме метро трех строящихся линий. Большинство проголосовавших (56,2 тыс. человек) решили, что комбинация цветов под вторым вариантом - самая оптимальная для новых линий", - значится в публикации.

Таким образом, Троицкая (16-я линия) будет обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская (17-я линия) - графитовым, а Бирюлевская (18-я линия) - рубиновым.

"К 2025 году станциями рельсового транспорта в пешей доступности будет обеспечен 91% москвичей. В ближайшие годы планируют построить три радиальные линии метро: Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую. Цвета линий - важный элемент навигации, они помогают пассажирам визуализировать схему метро и быстро ориентироваться в поездках", - добавляется на сайте.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца с городским округом Троицк. Она пройдет по территории Южного, Юго-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов столицы. Ожидается, что ежедневно ею будут пользоваться около 100 тыс. человек. Возле новых станций сегодня живет примерно 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч там работают или учатся.

Рублево-Архангельская линия соединит деловой центр "Москва-Сити" с северо-западными районами внутри МКАД и за ее пределами. Ее длина составит примерно 19 км. Поблизости от новых станций живут более 700 тыс. человек.

Бирюлевская линия длиной 21 км улучшит транспортную доступность таких районов, как Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Всего в них живут более 600 тыс. человек. В перспективе линию могут продлить до Щербинки и других поселений ТиНАО.