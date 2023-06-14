Два автопутешественника проехали от самой северной до самой южной точки РФ

Маршрут начался на мысе Челюскина и закончился на горе Рагдан в Республике Дагестан

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 июня. /ТАСС/. Два путешественника впервые проехали около 6 тыс. км разом на автомобиле от самой северной - мыса Челюскин (Красноярский край), до самой южной точки - горы Рагдан (Республика Дагестан) России. Алексей Жирухин и Александр Еликов приурочили свою экспедицию ко Дню России, сообщил ТАСС Жирухин.

"Начался маршрут с самой северной точки - мыс Челюскина, куда доехали на автомобиле, после этого решили доехать оттуда сразу до самой южной точки России - гору Рагдан в Республике Дагестан. Это первое такое автопутешествие в истории, причем на одном авто и разом. Приурочили ко Дню России", - сказал он.

Автопутешественники стартовали в конце апреля от мыса Челюскин, куда они ранее добрались также на автомобиле. Весь путь занял порядка 6 тыс. км, из которых около 2 тыс. км занимали зимники и снежная целина. По словам Жирухина, труднее всего было выбраться с Таймыра (Красноярский край), так как здесь не было круглогодичных дорог. В результате путешествие закончилось 12 июня. В этот день на горе они установили знак для туристов с видом на самую южную точку России, который несли около 2 часов от подножия горы до ее вершины.

"После достижения мыса Челюскин мы поняли, что еще никто в истории не проезжал разом Россию с самого севера до самого юга по самым крайним точкам. Да и вообще до мыса Челюскин на автомобилях доезжали единицы. Решили поэтому сразу поехать на юг, в Дагестан. Пока ехали, подумали, что как-то несправедливо, что на южной точке нет никакого знака, а на северной есть", - отметил Жирухин.

В конце февраля 2023 года Жирухин и Еликов за 10 дней преодолели около 4 тыс. км на "Москвиче" 1981 года выпуска, проехав от Твери до Нового Уренгоя.