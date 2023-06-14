Эксперт заявил о необходимости продлить в России проект по борьбе с онкозаболеваниями

Речь идет о федеральном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" следует продлить, поскольку это поможет достигнуть лучших результатов в лечении пациентов с раком. Такое мнение выразил главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в среду.

"Единственное, о чем я хотел бы, о чем мечтает все сообщество, <...> чтобы продлить наш замечательный проект программы по борьбе с онкологическими заболеваниями. <...> Огромная заслуга правительства, президента, что мы получили денежные средства, перевооружили диспансеры, получили новые препараты. На самом деле очень позитивное движение, если продолжится эта программа на будущее, то, мне кажется, это принесет результатов еще больше. Мы сейчас вышли на более-менее понятный, административный и последовательный путь", - сказал он на сессии "Лекарственное обеспечение пациентов с онкологическими заболеваниями".

Федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" стартовал в России в 2019 году с целью обеспечения доступности и качества медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, внедрения современных методов диагностики и лечения в рутинную практику онкологической службы. Срок окончания проекта - 31 декабря 2024 года.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.