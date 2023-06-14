Ассоциация рынка недвижимости поддержит первую российскую систему зеленого стандарта

Участники ассоциации подтвердили необходимость создания отечественной системы экологической сертификации коммерческой недвижимости

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ассоциация участников рынка коммерческой недвижимости по устойчивому развитию (АРКН) зарегистрирована в России, объединение будет содействовать популяризации первой отечественной системы зеленого стандарта "Клевер" для проектов нежилой недвижимости. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ассоциации.

"В России была зарегистрирована Ассоциация участников рынка коммерческой недвижимости по устойчивому развитию. Первой инициативой, которая объединила учредителей и будущих участников ассоциации, стало обсуждение необходимости создания российской системы "зеленой" сертификации коммерческой недвижимости взамен приостановившим свою работу иностранным системам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была достигнута договоренность об участии представителей ассоциации в работе АНО "Центр устойчивого развития в сфере строительства и эксплуатации недвижимости", которое является разработчиком методик системы "Клевер" (CLEVER)". Ассоциация планирует вовлекать девелоперов и собственников недвижимости в эту деятельность.

Система сертификации "Клевер", которую запустили Национальный Центр государственно-частного партнерства (ГЧП) и Центр устойчивого развития в сфере строительства и эксплуатации недвижимости, позволяет оценивать проекты нежилой недвижимости на соответствие принципам экологичного строительства и устойчивости и обеспечивать применение ESG-походов при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий.

ESG - набор инструментов, которые используют компании, которые ориентированы на экологию, социальную ответственность и корпоративное управление.