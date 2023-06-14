Нарышкин осмотрел мемориальный комплекс в Ленинградской области, который откроют в 2024 г.

В Российском историческом обществе напомнили, что инициатива получила поддержку президента Владимира Путина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин осмотрел в среду в Ленинградской области Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открытие которого пройдет в будущем году.

"Вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и заместителем председателя Российского военно-исторического общества Николаем Овсиенко он [председатель РИО] осмотрел Мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале РИО.

В Российском историческом обществе напомнили, что в ноябре 2020 года РИО и Российское военно-историческое общество выступили с предложением о создании Мемориального комплекса, инициатива получила поддержку президента России Владимира Путина.

Отмечается, что мемориальный комплекс будет возведен возле д. Дони Гатчинского района Ленинградской области в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Белоруссией. Закладной камень на месте будущего мемориала был установлен в июне 2021 года, а "торжественное открытие комплекса запланировано на январь 2024 года", добавили в РИО.