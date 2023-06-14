Желающие попасть в Россию украинцы создали очередь на латвийской границе

Как заявил исполнительный директор управления пограничного и иммиграционного контроля погранслужбы Латвии Александр Шалаев, люди стоят в очереди по два дня, потому что их пропуск со стороны России якобы проходит достаточно медленно

ВИЛЬНЮС, 14 июня. /ТАСС/. Находящиеся в Латвии украинцы, желающие попасть в РФ, создали очередь на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Виентули. Об этом сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.

Как отмечается в сообщении, украинцы хотят вернуться домой, чтобы решить вопросы с документами или вывезти свои семьи.

Как заявил порталу исполнительный директор управления пограничного и иммиграционного контроля погранслужбы Латвии Александр Шалаев, люди стоят в очереди по два дня, потому что их пропуск со стороны России якобы проходит достаточно медленно.