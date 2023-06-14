Зарубежные документы о смене пола не будут основанием изменения записи о рождении

Заместитель директора департамента социального законодательства Минюста Олег Быков сообщил, что у граждан сохраняется право обратиться в суд

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Документ о смене пола, выданный за рубежом, не будет основанием для внесения изменений в запись о рождении в ЗАГСе в случае принятия законопроекта о запрете операций по смене пола. Об этом сообщила в среду начальник отдела по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста Лариса Крыканова в ходе рассмотрения законопроекта.

"Если у нас будет исключена статья 70 из закона "Об актах гражданского состояния", которая позволяла изменять пол в записи актов о рождении ребенка, то в соответствии с тем, когда будет изменение пола за рубежом и приедут с этими документами, то у нас не будет оснований для внесения изменений, то есть мы менять ничего не будем. В ЗАГСе менять ничего не будут, а паспорт меняется на основании свидетельства о рождении, то есть в паспорте также останется старый пол", - сказала она на комитете Госдумы по охране здоровья.

Вместе с тем заместитель директора департамента социального законодательства Минюста Олег Быков добавил, что у граждан сохраняется право обратиться в суд. "У нас есть статья 69, которая говорит об основаниях для внесения изменений в записи актов гражданского состояния, где одним из оснований внесения исправлений в записи актов гражданского состояния является решение суда, то есть граждане не лишены возможности обращаться в суд и соответственно, исходя из норм о конституционных положениях, в том числе о защите института семьи, брака, сохранения и укрепления института семьи, традиционных духовно-нравственных ценностей, уже суд будет определяться в дальнейшем по соответствующим обращениям, судебной защитой со стороны таких лиц, если такое будет возникать", - отметил он.

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей. Документ также запрещает органам ЗАГС вносить изменения в документы на основе медсправок о смене пола. Инициатива включена в повестку сегодняшнего пленарного заседания Госдумы.