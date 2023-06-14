14 июня, 09:16
Пандемия COVID-19

В Марий Эл отменили введенный из-за пандемии режим повышенной готовности

В регионе с начала пандемии выявили 53 660 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 14 июня. Власти Марий Эл отменили режим повышенной готовности, введенный в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19, говорится в указе главы региона Юрия Зайцева, опубликованном в среду.

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"Отменить на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности", - говорится в документе.

Режим повышенной готовности был введен в регионе указом главы республики 17 марта 2020 года.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 53 660 случаев заражения коронавирусом, 52 180 пациентов выздоровели, 1 087 умерли. 

Теги:
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19Зайцев, Юрий Викторович
© Информационное агентство ТАСС
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