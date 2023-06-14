Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после операции

Его здоровью ничего не угрожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце в среду. Его здоровью ничего не угрожает.

"Александр Николаевич находится в больнице, он перенес плановую операцию на сердце. Никаких критичных состояний. Нет ничего, что угрожало бы его здоровью", - сказали ТАСС в окружении режиссера.

Также режиссер уточнил ТАСС, что его состояние в норме. "Держусь. Все в норме. Врачи прекрасные", - поделился Сокуров.

У режиссера 14 июня день рождения. Сокуров является обладателем множества международных кинонаград. Он один из признанных российских режиссеров в Италии, в 2011 году удостоился в Венеции "Золотого льва Святого Марка" за картину "Фауст" (2011). В Национальном музее кино в Турине ему был посвящен раздел наряду с величайшими мастерами XX века.