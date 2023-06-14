В Москве с начала 2023 года сдали в эксплуатацию восемь спортивных объектов

В их числе многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс, новый корпус для училища олимпийского резерва и районные физкультурно-оздоровительные центры

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Восемь спортивно-рекреационных объектов введено в эксплуатацию в Москве с начала года. Общая площадь всех построенных сооружений превышает 106 тыс. кв. м, сообщила в среду пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"На территории столицы за пять месяцев 2023 года введено в эксплуатацию восемь спортивно-рекреационных объектов. Количество сданных спортивных объектов составляет больше половины от числа запланированных к вводу в текущем году. Три возвели за счет городского бюджета, пять - за средства инвесторов. В их числе многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс, новый корпус для училища олимпийского резерва и районные физкультурно-оздоровительные центры", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Он отметил, что открытие Академии спорта "Динамо", расположенной вблизи стадиона "ВТБ Арена" у Петровского парка на севере Москвы, приурочили к празднованию 100-летнего юбилея одноименного легендарного физкультурно-спортивного общества. Трехэтажный спорткомплекс общей площадью около 30 тыс. кв. м оснащен всем необходимым современным оборудованием для занятий в детско-юношеских секциях по разным видам спорта.

"Еще один знаковый объект дополнил инфраструктуру училища олимпийского резерва №4 имени Гомельского в рамках реализации программы "Спорт Москвы". В трехэтажном корпусе, пристроенном к основному зданию в районе Бибирево, для тренировок доступны три зоны: бассейн размером 25х16 м, тренажерный и универсальный игровой залы", - добавил заммэра.