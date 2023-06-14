В Госдуму внесли законопроект о бесплатной парковке для беременных в первый час стоянки

Документ также наделяет правительство полномочиями по утверждению правил формирования и ведения федерального реестра беременных, использованию содержащихся в нем сведений

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Законопроект о праве беременных бесплатно использовать парковочные места в первый час стоянки внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым ("Новые люди"). Документ размещен в среду в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предлагается предоставить право беременным женщинам бесплатно использовать платные парковочные места за первый час стоянки без взимания платы", - говорится в пояснительной записке. Кроме того, инициативой "предлагается ввести специальный опознавательный знак "Беременная" на транспортных средствах в целях предупреждения совершения опасных маневров" остальными водителями в отношении таких транспортных средств.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать "формированию более заботливого отношения к беременным женщинам в обществе в целях создания условий для поддержки семей, а также для повышения рождаемости и укрепления семейных ценностей".

"Город должен заботиться о людях, а не создавать источники для стресса. Тем более если речь идет о будущих мамах. Мы внесли законопроект, чтобы сделать для беременных женщин бесплатным первый час парковки. Так они смогут спокойно припарковаться в любом месте и не переживать, что из-за проблем с оплатой в подвисающем приложении они опоздают в женскую консультацию", - приводит слова Даванкова его пресс-служба.

Законопроект также наделяет правительство РФ полномочиями по утверждению правил формирования и ведения федерального реестра беременных, использованию содержащихся в нем сведений.