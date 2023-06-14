14 июня, 09:40

Минздрав Франции не исключил перебоев с поставками некоторых лекарств грядущей зимой

Глава Минздрава страны Франсуа Брон заявил, что ведомство делает все возможное, чтобы не допустить такой ситуации

ПАРИЖ, 14 июня. /ТАСС/. Французские власти допускают возможность перебоев с лекарственным обеспечением грядущей зимой. Об этом заявил в среду глава Минздрава страны Франсуа Брон.

"Грядущая зима может быть сложной, - сказал он в эфире радиостанции RTL. - У нас могут возникнуть перебои на складах медикаментов".

Вместе с тем министр заверил, что его ведомство делает все возможное, чтобы не допустить такой ситуации.

Он также напомнил о планах по обеспечению независимости Франции в сфере медикаментов. По словам Брона, власти намерены вложить в развитие фармацевтической промышленности около €7,5 млрд до 2030 года.

Перебои с поставками некоторых медикаментов наблюдались во Франции в течение минувшей зимы. Одним из дефицитных препаратов стал парацетамол. Это было связано с тем, что во Франции нет производства активного вещества. В связи с нехваткой парацетамола вводились ограничения на число упаковок этого препарата, которые можно было продавать в одни руки. 

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