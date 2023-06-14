Минпросвещения опубликует рейтинг эффективности российских колледжей в декабре

Главным критерием рейтинга является трудоустройство и зарплата выпускников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России планирует подвести рейтинг эффективности всех российских колледжей, результаты будут опубликованы в декабре. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы сейчас формируем методику, и у нас национальный рейтинг будет опубликован в декабре 2023 года. Хочу сегодня объявить, что стартует такая работа. В конце года мы проведем рейтинг эффективности колледжей всей нашей страны", - сказал он, выступая на панельной дискуссии "Федеральный проект "Профессионалитет": отраслевой подход к подготовке кадров в условиях импортозамещения".

Главным критерием рейтинга, по словам Кравцова, является трудоустройство и зарплата выпускников.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.