На Ставрополье вновь объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

Ожидается шквалистый ветер до 20-23 м/с

ПЯТИГОРСК, 14 июня. /ТАСС/. ГУ МЧС вновь объявило штормовое предупреждение в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным Ставропольского гидрометцентра, 15, 16 и 17 июня на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.