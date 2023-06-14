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Число пациентов с сахарным диабетом в России выросло на 3 млн за 20 лет

Директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России Наталья Мокрышева заявила, что сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Количество больных сахарным диабетом в России за последние 20 лет увеличилось на 3 млн человек. Об этом сообщила директор ГНЦ РФ ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в среду.

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"Сахарный диабет остается одной из наиболее актуальных проблем в системе здравоохранения во всем мире. <...> В России за последние 20 лет количество пациентов с сахарным диабетом выросло на три миллиона. Это огромные цифры", - сказала она на сессии "Сахарный диабет: новые технологии в основе современной терапии".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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