14 июня, 09:54,
обновлено 14 июня, 09:56

Показатель смертности от новообразований в России за четыре года снизился на 4,6%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число обследованных пациентов с онкозаболеваниями в стране за последний год возросло на 18%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Показатель смертности от новообразований в России за последние четыре года снизился на 4,6%, а число обследованных пациентов с онкозаболеваниями в стране за последний год возросло на 18%. Такие данные привела в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе осмотра нового комплекса Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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"Одногодичная летальность в России снизилась на 14%. За последний год количество обследованных онкологических пациентов возросло на 18,1%. И, конечно, как следствие - я могу другие показатели перечислять - но, как следствие, это снижение смертности от новообразований: за четыре года - на 4,6% [в РФ], в Москве - на 11,2%, и на 9% в Москве за четыре года - от злокачественных новообразований" - сказала она. 

Теги:
Голикова, Татьяна АлексеевнаСобянин, Сергей СеменовичРоссия
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