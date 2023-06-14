В Сочи нет аннулирования броней на отдых из-за непогоды

Ассоциации туроператоров России сообщила, что по данным туроператора, подтопление не затронуло объекты размещения, пострадавших среди туристов нет

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Туроператоры не получают запросов от отдыхающих на отмену броней на курортах в Сочи в связи с непогодой. Об этом сообщается в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туристы продолжают свой отдых в Сочи, несмотря на обильные дожди и подтопления в некоторых районах города. Несмотря на непогоду, туристы продолжают свой отдых, туроператоры не фиксируют запросов на аннуляции или досрочное прекращение поездок. По данным туроператора, подтопление не затронуло объекты размещения, электроэнергия не отключена в настоящий момент нигде. Пострадавших среди туристов нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти временно закрыли пляжи, изменены маршруты городского транспорта.

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, размыты два автомобильных моста, объездные пути имеются. Ранее сообщалось, что в Сочи подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения, сбои в работе общественного транспорта. В микрорайоне Мацеста повреждены три водовода, водоснабжение микрорайона временно прервано. Кроме того, полностью затопленной оказалась одна из местных канализационных насосных станций, ее работу временно приостановили без ущерба для экологии, специалисты откачивают воду.